A prefeitura de Rio branco, por meio da RBTRANS, promoveu na manhã desta quarta-feira, 18, na Via Chico Mendes, em frente ao Batalhão de trânsito da PM, no bairro Santa Inês, uma blitz em alusão ao Dia Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito, que acontece anualmente no terceiro domingo do mês de outubro.

De acordo com a Superintendente da RBTRANS, Sawana Carvalho, a data tem um importante significado. “O Dia Mundial em Memória as Vítimas de Trânsito, trata-se de uma data que vai além de homenagear as vítimas. Mas, também, de manifestar a valorização da vida e a aplicação de conceitos de cidadania e também de fazer a população enxergar os riscos e responsabilidades que a direção de um veículo traz consigo”, enfatiza.

O Dia

Em 1995, entidades não governamentais da Europa se uniram e escolheram o terceiro domingo de novembro para celebrar as vítimas das ocorrências de trânsito.

A data foi adotada pelas Nações Unidas em 2005 e, desde então, o mundo todo celebra o “Dia Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito”.

Relatório global

No último Relatório Global de Segurança Viária, publicado em 2018, a OMS afirmou que 1,35 milhão de pessoas são vítimas do trânsito todos os anos no mundo e que na faixa etária de 05 a 29 anos, esta é a principal causa de morte. Mais da metade dessas mortes ocorrem em países em desenvolvimento e as principais vítimas estão a pé, de bicicleta ou de motocicleta.

O mesmo Relatório também mostra que as ações realizadas pelos países nos últimos anos para cumprir a meta 3.6 dos ODS (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável) que prevê uma redução em 50% no número total de mortes no trânsito no mundo, está bem longe de ser alcançada.