Nas redes sociais, apoiadores de Bocalon e Marfisa menosprezam possíveis alianças, adversária Socorro Neri e contam com uma vitória antecipada afirmando que estar tudo resolvido.

Uma das preocupações de alguns dirigentes aliados de Bocalon, foi o fato de toda turma do PSDB e do PSL ter declarado apoio no segundo turno, pois a derrota de Minoru se deu por um mar de barbeiragem da direção tucana e por alguns episódios protagonizados elo vice-governador Major Rocha (PSL).

Nos grupos de WhatsApp ,muitos lamentavam ver Rocha entrar no time e diziam que ele tira voto e que pode arrumar algumas desavenças para o velho Boca.

Márcio Bittar (MDB) que foi um dos grandes pés-frios da eleição deste ano, sem conseguir transferir votos para seus candidatos, também declarou apoio ao PP.

O medo de alguns eleitores é que um balaio de gatos seja montado no palanque de Bocalon e que o mesmo possa ter dificuldades para governar com esse mar de estrelas em seu palanque.

Socorro segue com a mesma plataforma e intensificará a campanha, em busca dos eleitores que votaram nos demais candidatos no segundo turno e também os mais de 27% que se abstiveram de votar.