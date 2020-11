O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) está realizando vistoria veicular, mas para acessar o serviço é necessário pagar a taxa de serviço e, em seguida, efetivar o agendamento.

Aline Ramos Cavalcante, coordenadora da Divisão de Vistoria de Veículos explica: “Para agendar a vistoria, o usuário precisa entrar no nosso site e fazer todo o procedimento de agendamento. Quando o cidadão confirmar, vai sair uma taxa, que é a taxa de vistoria. Nós orientamos que o pagamento seja efetuado no Banco do Brasil porque é o que baixa mais rápido no sistema, cerca de 30 minutos. Após o pagamento e a taxa baixada, o condutor entra no site novamente e aí sim o usuário consegue escolher o dia e o horário que vai acontecer a vistoria”, diz.

Vistoria serve para atestar se os automóveis estão em boas condições de conservação e manutenção Foto: Ascom Detran/ACA vistoria serve para atestar se os automóveis estão em boas condições de conservação e manutenção e é obrigatória em situações de transferência e regularização de veículos. Ela evita que os carros fora das especificações de fábrica, ou que não estejam em boas condições de uso, continuem a circular.

Emplacamento

O serviço de primeiro emplacamento de veículos novos voltou a ser oferecido recentemente. Para realizá-lo não é preciso agendar. “Aqui na vistoria, não é necessário agendar. Bastar vir aqui com o carro e com a nota fiscal”, explica Aline.

O posto de atendimento da vistoria fica na Travessa Caramuru, no bairro 7º BEC.