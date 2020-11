O TSE sofreu uma pane devido a uma tentativa de invasão no sistema eleitoral por hackers e o Brasil inteiro teve atraso na apuração, mas segundo o presidente da corte Luiz Roberto Barroso não comprometeu em nada o resultado final.

Acontece que em Rio Branco alguns candidatos desconfiaram de seu desempenho e resolveram tirar prova dos nove. Liderados pelo candidato Jane Peteca (avante), outros quase 20 candidatos resolveram ir até o Tribunal Regional Eleitoral e conferir extrato; um por um.

Janes afirma que depois de horas fazendo a revisão manual, constatou que obteve o dobro de votos ao qual foi divulgado pelo TRE no domingo à noite.

“Isso é uma vergonha, eu sou um cara que respeito à democracia e o resultado das urnas, mas não assim, com fraude. Eu conferindo tudo isso com minha equipe, acabei descobrindo que tive mais votos do que foi divulgado. Nós vamos na Política federal pedir anulação dessa eleição e os compradores de votos terão que disputar de igual para igual comigo”, finalizou Peteca.

Instigados pelo que aconteceu em Rio Branco, um grupo de candidatos derrotados em Cruzeiro do Sul, também já se preparam ir até o TRE local e pedir a recontagem dos extratos eleitorais.

Até aqui, nenhum Juiz eleitoral do Acre se manifestou sobre os questionamentos levantados pelos candidatos.