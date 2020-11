A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (RBTRANS), realiza um curso de capacitação para os servidores de manuseio e manutenção de controladores semafóricos.

A superintendente da autarquia, Sawana Carvalho, explica que a princípio serão 50 semáforos funcionando online por meio remoto, isso significa que o técnico pode acessar a central de monitoramento e mudar o tempo dos semáforos para melhorar a fluidez do trânsito. “Os equipamentos fazem parte de um plano de otimização da organização do trânsito na capital Acreana e já está sendo operado”, disse ela.

O curso está sendo ministrado pela empresa Dataprom, a qual tem mais de 30 anos no mercado. A capital acreana já usa os controladores da empresa há alguns anos, esses são conhecidos por DP-40 e são usados nas principais vias da cidade, trabalhando de forma conjunta comunicando uns com outros para maior fluidez do trânsito esta comunicação é chamada de sincronismo.

As botoeiras inteligentes possuem dois acionamentos o primeiro é feito por um toque sem prolongamento para os pedestres sem dificuldades físicas atravessarem, o segundo é um toque prolongado acionado por 3 segundos no qual estende o tempo de passagem dos pedestres que possuem dificuldades físicas e idosos.

Segundo o Alex Gurgel, chefe do setor de semáforo, os novos equipamentos serão implantados, a princípio, nas principais vias da cidade para aumentar a eficiência no trânsito e saber em quais pontos semafóricos há falha.

“Vai ser implantado a priori nas principais vias da cidade, o sistema se chama Antares Evolution e realiza uma gestão integrada e inteligente o qual irá dar dinamismo no trabalho semafórico aumentando a eficiência das principais vias, pois fornece informações em tempo real. Com esse sistema é possível ver os controladores funcionando e fazer todos os tipos de alteração em qualquer lugar por meio de computador. O sistema demonstra desde uma queima de uma bolacha de led até mesmo dizer se está funcionando tudo dentro da conformidade programada”, afirma.