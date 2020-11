Eleito em 2016 com 392 para o primeiro mandato na Câmara Municipal de Guajará, Fredson fez um trabalho destacado na liderança do prefeito Ordean Silva, o que o credenciou para ser reeleito novamente, desta vez aumentando ainda mais seu potencial eleitoral.

Muitos apoiadores e amigos que estiveram na campanha vitoriosa de Fredson, deram destaque pela vitória em perfis de rede social. O vereador se disse preparado para mais um mandato, desta vez com maior experiência política e liderança consolidada.

“Eu sou muito grato por tamanho reconhecimento que o povo de Guajará nos concedeu, pois não é fácil disputar reeleição de vereador e fizemos isso com muita humildade e segurança de nossa capacidade. Ajudei muito a gestão do prefeito Ordean Silva nesse primeiro mandato e espero que o segundo seja melhor ainda. Essa votação expressiva que tive, é fruto do bom trabalho que plantamos e sou muito grato aos que me ajudaram. Estou pronto para ajudar nossa cidade a crescer ainda mais”, finalizou Fredson.