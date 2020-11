O Prefeito Clodoaldo Rodrigues recebeu na manhã desta quarta-feira,12, a visita institucional do Deputado Estadual Pedro Longo, na Prefeitura de Cruzeiro do Sul. Durante o encontro foram discutidas as parcerias entre poder Executivo e Legislativo, afim de proporcionar melhorias para o município.

O Deputado Pedro Longo destacou a importância da proximidade com as prefeituras de todo estado, para que os trabalhos sejam desenvolvidos da melhor forma.

“Fiquei muito feliz com esta oportunidade de visitar o prefeito. Registrei minha admiração pelo trabalho que ele vem fazendo, verifiquei que a cidade e a administração estão organizados, e quem ganha é a população da cidade. como parlamentar tenho a obrigação de fazer essas visitas institucionais e colocar nosso mandato a disposição do município, para fazer as intermediações junto aos órgãos do estado, às secretarias e a todas as demandas”, enfatizou o deputado.

O Prefeito Clodoaldo agradeceu a visita do Deputado, e também se colocou à disposição do parlamentar.

“Agradeço a visita do Deputado Pedro Longo, que fez questão de vir aqui na prefeitura ter essa conversa conosco. essa proximidade e parceria entre os poderes é muito importante , pois que ganha é a população”, destacou o gestor.