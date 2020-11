Ordean Silva agradece ao povo de Guajará por mais um mandat e se diz preparado para continuar trabalhando ainda mais

A cidade de Guajará no Amazonas, confirmou a reeleição do atual prefeito Ordean Silva (PP) e do vice Adaildo Melo para administrar a prefeitura por mais um mandato. Odean foi eleito com 51,51%, um total de 4.373 votos.