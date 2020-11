Algo incomum aconteceu no município de Assis Brasil, fronteira com o Peru, onde o candidato à prefeito prof. Jerry Correia, juntamente com o seu vice Reginaldo Martins (ambos do Partido dos Trabalhadores) foram eleitos um uma margem de votos muito alta.

Mas o que chamou a atenção foi o fato de os eleitos( que pertencerem há um único partido político), ao disputarem com outros quatro candidatos à chapa majoritária na disputa pela prefeitura de Assis Brasil, serem eleitos sem a composição de nenhum partido sendo que os demais formaram chapas com apoio de outros partido.

Em conversa com o prof. Jerry, ele explanou à redação do site 3 de Julho Notícias que esta foi uma vitória conquistada com muito trabalho, pois a população acreditou nas proposta e que hoje o compromisso dele é com o povo e com o município.

Jerry acrescentou ainda que não vai abrir mão de colocar pessoas realmente qualificadas e que estejam dispostas a trabalhar e se dedicar ao município para trabalharem a servido da população. Diferente dos demais que prometeram cargos em troca de apoio político.

“Nossa campanha foi baseada na garra, essa vitória é fruto de muito trabalho e muitos desafios, pois além de não contarmos com o apoio de outros partidos, nós ainda tivemos que carregar nas costas o fardo da rejeição do partidos, mas com a benção de Deus e o apoio do Povo, nós logramos êxito nas eleições e vamos fazer o melhor para o nosso querido município”, concluiu o futuro gestor.