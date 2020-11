No período de 02 a 06 de novembro técnicos da Secretaria de Agricultura do Município de Cruzeiro do Sul, participaram de treinamento para execução do plano de trabalho mediante Acordo de Cooperação Técnica entre Prefeitura de Cruzeiro do Sul e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra.

A capacitação ocorreu na superintendência em Rio Branco- Acre e foi conduzida pelo Coordenador de Infraestrutura e Crédito Instalação do Incra, Moisés Barros de Medeiros. O treinamento foi focado no atendimento, qualificação e operacionalização do crédito e suas modalidades para atender aos produtores rurais dos assentamentos do Incra, que em parceria com a Prefeitura fomenta o desenvolvimento social e econômico junto ao Programa Nacional da Reforma Agrária.

Desta forma, assentados contemplados com o crédito que pode chegar até R$ 11,6 mil por unidade familiar poderão fazer aquisição de itens de primeira necessidade, utensílios, ferramentas de trabalho, aplicar em projetos produtivos estruturante ( criação de pequenos animais, utensílios de pesca artesanal, cultivo de milho, arroz, feijão, mandioca e hortaliças) garantindo assim a segurança alimentar e a geração de renda das famílias.

Os técnicos foram qualificados para operacionalizar o crédito instalação e cadastramento no Sistema de famílias a serem beneficiadas com o crédito nas modalidades Apoio Inicial R$ 5,2 mil, Fomento R$ 6,4 mil e Fomento Mulher R$ 5 mil, contemplando cerca de 400 famílias cadastradas nos projetos de Desenvolvimento Sustentáveis Jamil Jereissat, Francisco Pimentel, Miritizal e Pedro Firmino, totalizando o investimento de 4, 5 milhões (Quatro milhões e quinhentos mil reais) de crédito para as famílias assentadas.

Para o Engenheiro Florestal Cláudio Clemente e para Engenheira Agrônoma Aldeni Menezes, que participaram da capacitação, esta iniciativa possibilita a implantação e ampliação de projetos produtivos, contempla as mulheres e homens responsáveis pelo lote, permite ainda a inovação e melhoria da assistência técnica indispensáveis para acesso aos financiamentos, para fortalecer o empreendedorismo rural, produtividade agrícola e consequente melhoria na qualidade de vida de dos produtores rurais assentados reconhecidos pelo Incra.

De acordo com João Silva do Nascimento, Secretário Municipal de Agricultura, esta ação só foi possível pelo apoio e olhar especial do Prefeito Clodoaldo Rodrigues que em sua gestão tem priorizado o fortalecimento da Agricultura familiar que através de um acordo de cooperação técnica com o Incra, as famílias rurais assentadas serão contempladas com mais de 4 milhões de reais em de crédito rural. O Secretário acrescenta ainda que esse investimento de grande porte na zona rural tem reflexo na economia local, no comércio e na prestação de serviço do Município.