Com uma grande diferença no número de votos, a vencedora na disputa do processo eleitoral de Brasileia foi Fernanda Hassem e Carlinhos do Pelado, que compõe a chapa majoritária “Brasileia no Rumo Certo”.

No município, a disputa das eleições era entre três candidatos à chapa majoritárias, sendo eles: Fernanda Hassem do PT que foi eleita com 7651 votos, Leila Galvão do MDB apenas 4590 e Manoel Prete PSDB 627.

Com os resultados das urnas é público e notório que a população brasileense depositou sua confiança nos projetos e plano de governo da candidata eleita Fernanda Hassem e seu vice Carlinhos.

Após a apuração, apoiadores e simpatizantes da Chapa da frente popular puderam comemorar a vitória esmagadora com uma linda carreata, regada de muita felicidade e o sentimento predominante neste momento é Gratidão.

Hoje sem dúvidas, Brasileia está em festa, pois o processo democrático de direito aconteceu, respeitando todas as normas exigidas pela legislação eleitoral.

Fernanda Hassem tem 39 anos, é casada, tem superior completo e declara ao TSE a ocupação de prefeita. Ela tem um patrimônio declarado de R$ 341.925,90.

O vice é Carlinhos do Pelado, do PSB, que tem 46 anos.

Os dois fazem parte da coligação Brasiléia No Rumo Certo, formada pelos partidos SOLIDARIEDADE, PCdoB, DC, PROS, PSB, PT e PP.

Veja o resultado após o fim da apuração: Fernanda Hassem – PT – 59,46% Leila Galvão – MDB – 35,67% Manoel Prete – PSDB – 4,87%