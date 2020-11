Em Brasileia, o Movimento Democrático Brasileia (MDB) de Aldemir Lopes (Guru) perdeu de fato a credibilidade que tinha no município, prova disso foi o resultado das eleições municipais deste ano, pois mesmo com uma grande estrutura e todo um aparato e a coligação com o maior número de partidos, o MDB não conseguiu eleger sua candidata à prefeita Leila Galvão.

Nestas eleições de 2020, o MDB do Guru se uniu em peso com os parlamentares federais acreanos do partido e de quebra recebeu o apoio do Senador Petecão e a Senadora Mailza Gomes, mas nem assim conseguiram derrotar a candidata reeleita Fernanda Hassem.

A chapa majoritária formada por Leila Galvão e Charbel Reis tinha ao seu lado três senadores e dois deputados federais, sendo eles: deputada federal Jéssica Sales (MDB), deputado federal Flaviano Melo (MDB), Senador Márcio Bittar (MDB), senador Petecão (PSD) e senadora Mailza Gomes (PP) e nem assim puderam evitar a lapada de votos que Fernanda Hassem conquistou com muita humildade e respeito batendo de porta em porta junta do povão.

Este resultado mostra que a população de Brasileia não esqueceu a forma como o MDB deixou o município, após passarem quatro anos administrando o município, onde a polícia federal via a necessidade de intervir antes que o mandato acabasse, pois o índice de corrupção era tão alto que resultou em prisões e apreensões. O que resultou no comprometimento de influência dos membros do MDB na cidade.

Hoje, Brasileia luta para se recuperar dos prejuízos deixados pela gestão do MDB e das grandes alagações enfrentadas em anos anteriores e mesmo assim podemos perceber que as coisas evoluíram positivamente desde o momento em que Fernanda Hassem passou a administrar este querido município.