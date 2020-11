Um grave acidente foi registrado na noite desta sexta-feira (13), por volta das hs 20:00, no km 60 da BR-317, sentido Brasileia / Assis Brasil, onde o motivo do sinistro teria sido dois cavalos na pista.

Segundo informações, o senhor mais conhecido como Nunes da Farmácia, havia indo em uma propriedade rural e ao retornar sentido ao município de Brasileia nas proximidades do km 60 colidiu contra dois cavalos que morreram instantaneamente.

O veículo em que seu Nunes estava, trata-se de uma SW4 de cor prata, onde com o impacto da batida um dos cavalos partiu ao meio ficando com as vísceras exposta. Já o quadro do seu Nunes era instável, e populares o encaminharam para o Hospital Regional do Alto Acre, onde o mesmo se queixava de dores do tórax, proveniente do acidente.

Até o momento não se sabe a quem pertence os dois animais que ocasionaram este acidente, mas as medidas cabíveis já estão sendo adotadas. (Obs. as imagens foram registradas na manhã deste sábado, mas o acidente aconteceu durante a noite de sexta-feira).