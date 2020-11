A vítima foi morta com pelo menos um tiro na cabeça, segundo informações do Centro Integrado Operações em Segurança Pública (Ciosp).

A morte ocorreu após Silva se envolver em uma batida com outro carro em um cruzamento da rua Oito de Dezembro e 16 de julho, quando os dois colidiram. No outro carro estava uma mulher na direção com mais dois homens.