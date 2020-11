O Conselho de controle de atividades financeiras – COAF, encaminhou aos órgãos de controle federais do do Amazonas, um relatório completo de operações suspeitas que podem configurar o que eles chamam de uma organização criminosa, durante a gestão do ex-prefeito Samuel Farias e Dr.º Hélio de Paula enquanto estiveram à frente da prefeitura de Guajará.

Os citados no relatório detalhado do COAF, indica que os saques e operações foram feitos pelos próprios Hélio de Paula, Samuel Farias, os secretários Ilson Lourenço, Raquel Farias e de Márcio Ribeiro. Foi colocado no relatório saques e operações na ordem de R$ 5.978.281,00, quase 6 milhões de reais das contas da prefeitura de Guajará.

Márcio Ribeiro movimentou R$3.72.844,30 em aplicações, 156.213,00 pago em compensação de cheques, 133.627,00 sacados em espécie, 110.000,00 em aplicação em previdência privada, 77.762,00 em gastos com cartões e 47.000,00 remetidos a empresa Bebidas Cruzeiro LTDA.

Esses montantes foram movimentados na conta 60.534 Ag. 1060 no Banco do Bradesco em Cruzeiro do Sul.

A polícia Federal passou a desconfiar do montante, que é incompatível, com as atividades econômicas e patrimoniais de Ribeiro.

Movimento de Valores superiores a 10 mil, que pela quantidade, configuram artifícios para burlar os limites do Banco Central do Brasil.

Movimentação de Recursos em Praças de região de Fronteira.

Retirada de quantia significativa em contas pouco movimentadas.

Em sua conta pessoal, o candidato a prefeito e na época secretário de Finanças Marcio Ribeiro, recebeu depósitos sem identificação que vieram das cidades de Cruzeiro do Sul, Manaus e Marabá no Pará. R$ 75.00,00 de operação de crédito e 13.00,00 em resgate.

No relatório ainda aparece operações de R$208.054,00 em compensação de cheques, 101.491,00 em saque de espécie, 20.814,00 pagamentos diversos e 73.000,00 enviados a empresa J.G Rodrigues e CIA e 10.000,00 na conta de sua esposa Josiane Ribeiro.

Raquel de Oliveira Farias, que disputa o cargo de vereadora em Guajará e irmã do ex-prefeito Samuel, é apontada como membro do esquema pela justiça. Segundo o relatório do COAF, Raquel efetuou operações no valor de R$ 1.406.294,00, quase 1 milhão e meio em movimentações suspeitas.

Por ironia do destino, todos os envolvidos nesta investigação estão juntos nessa eleição. Hélio de Paula é vice na chapa de Márcio Ribeiro, Raquel Farias disputa a eleição de vereadora e Samuel Farias é um dos apoiadores.