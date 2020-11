A coligação Brasileia em Boas Mão, composta pela candidata à prefeita Leila Galvão e o candidato à vice-prefeito, Charbel Reis, entrou com uma representação na Justiça Eleitoral, solicitando o anulação da carreata da Coligação Brasileia no Rumo Certo, composta pela candidata à prefeita Fernanda Hassem e o candidato à vice-prefeito Carlinhos do Pelado.

Na manifestação, a coligação do MDB de Aldemir Lopes (Guru), acusa perante a justiça eleitoral que a coligação Brasileia no Rumo Certo, teria marcado o ato político com intuito de causar tumulto na véspera da eleição, e que a coligação da Frente Popular passou a divulgar a realização de ato “carreata” na mesma data, horário e local da coligação representante.

Mas na verdade não passa de uma tentativa de oprimir uma campanha que vem sendo realizada de forma ordeira, justa e muito bem aceita pela população do município.

A Carreata da Coligação Brasileia em Boas mãos, ao contrário do que foi alegado pelo outro lado, acontecerá as hs 14:00 da tarde com concentração no portal do Parque Centenário.

E cita ainda, que, de maneira ardilosa a coligação representada por Fernanda mudou o horário de concentração de seu evento, para apenas 01 (uma) hora antes da concentração do evento da coligação representada por Leila. Mas o fato é que Brasileia não tem dono, é um município livre e vamos deixar a tirania de lado.

Mas acreditamos que o Juiz responsável pela 6º Zona Eleitoral terá discernimento para conduzir esta situação da melhor maneira possível, baseado no que determina a legislação eleitoral e sem dúvidas tomará a decisão correta visando o melhor para o município de Brasileia.

Finalizando, o outro lado alega que em se tratando da questão da segurança dos participantes das atividades de campanha de Leila Galvão, que conta com a presença do Senador Márcio Bittar e do Deputado Federal Flaviano Melo. Este seria mais um motivo para que a carreata da candidata à prefeita Fernanda Hassem seja cancelada, pois de acordo a a assessoria jurídica de Leila Galvão, o Senador Márcio Bittar e deputado Federal Flaviano necessita de proteção especial por parte do comando da Policia Militar do Estado do Acre, em nossa cidade.

Isto porque, ambos foram eleitos pelo povo, mas ao que parece não podem ter proximidade de fato com a população, tem que haver um grande aparato policial para fazer a segurança dos das duas figuras políticas, pois consta na manifestação, pode ocorrer atos de violência e vandalismo por parte da população.

O que se vê é muito estrelismo por nada pois trata-se da participação de dois cidadãos comuns que estão na posição que estão hoje e são o que são Graças ao Povo e o povo merece respeito!!

