O parlamentar gravou um vídeo, onde pede ao povo Guajaraense, que possa apoiar a reeleição de Ordean Silva (PP) e Ordean Melo para mais quatro anos de trabalho e avanços.

“Meus irmãos do município de Guajrá, dia 15 você não vai se enganar e certamente votar no Ordean. Por que votar no Ordean? Guajraá é um município que vem crescendo, a cidade estar quase toda pavimentada, com melhorias no campo e na cidade. Que quero ajudar a revitalizar o centro do idoso, o centro cultural e o ginásio esportivo. Não vamos cair em demagogia barata, pois Ordean e é o melhor para Guajará”, disse Átila Lins.

Com bom trânsito em Manaus, o prefeito Ordean é um dos gestores do interior do Amazonas que mais tem conseguido apoio na capital do estado, seja do governo ou da bancada parlamentar.

O destaque desse final de mandato, é a execução de uma das maiores obras de infraestrutura da história da cidade. São 25 novas ruas, pavimentadas com recursos de uma emenda do senador Eduardo Braga (MDB).