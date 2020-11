“A saúde dos acreanos é prioridade”, foi a frase pronunciada pelo governador Gladson Cameli, no Hospital Epaminondas Jácome, em Xapuri, durante a entrega do laboratório de análises clínicas, na tarde desta quinta-feira, 12. A cidade que foi cenário importante da História do Acre pela primeira vez conta com uma estrutura moderna para realização de exames.

“A Saúde tem que ser prioridade de todos os governos, porque é vida, é ser humano. Não são só os servidores da Saúde que têm que proteger os cidadãos. É uma união com todos os servidores, municípios, Estado e governo federal”, destacou o governador.

Ladeado pelo secretário de Estado de Saúde do Acre, Alysson Bestene, e pelo deputado estadual Antônio Pedro, o governador percorreu os corredores da unidade e, zelando pela saúde dos xapurienses, entregou o laboratório que está apto a realizar 35 tipos de exames. “Para mim, é mais uma missão vencida. Nós estamos lutando e os colaboradores estão ajudando”, enfatizou.

Um sonho realizado

“Para mim, é um sonho realizado”, comemorou a biomédica responsável pelo laboratório, Rauane Ferraz. Ainda, segundo ela, os pacientes não terão mais que se deslocar para outros municípios em busca da realização de exames.

Para o secretário Alysson Bestene, o sentimento é de gratidão: “O laboratório é um sonho do hospital de Xapuri que a gente vê concretizado e com isso se sente realizado. Agradeço muito ao governador Gladson, que tem colocado todo o esforço da equipe de governo para priorizar a saúde e cuidar da vida das pessoas”.

Equipamentos automatizados

O Hospital Epaminondas Jácome conta agora com equipamentos automatizados e modernos que possibilitam uma análise laboratorial rápida e segura ao paciente que aguarda o resultado do exame. A entrega faz parte de um montante de 229 equipamentos que contemplam todo o estado.

“É um grande avanço para toda a rede pública de diagnóstico. O governo tem buscado fortalecer a rede de diagnóstico”, enfatizou a chefe do Departamento de Apoio Diagnóstico, da Secretaria de Saúde do Acre, Thaís Bestene.