Ivaneudo da Silva Tavares, de 33 anos, foi morto com uma facada no peito desferida pelo próprio irmão na noite desta quinta-feira, 12. O crime aconteceu em uma residência localizada na rua Dom Giocondo, no bairro Ayrton Senna, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, o irmão da vítima, identificado como Ronicleudo, chegou na casa de sua mãe e pediu que ela lavasse duas blusas. Ivaneudo não gostou da atitude do irmão e disse que a mãe não poderia lavar por está doente. Os irmãos entraram em uma discussão, Ronicleudo foi até a cozinha pegou uma faca e cravou no peito de Ivaneudo. Em seguida, o acusado saiu de perto do irmão e esperou a polícia chegar na residência.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada pelos familiares, mas quando os paramédicos chegaram ao local, nada puderam fazer por Ivaneudo que já se encontrava morto.

Policiais Militares estiveram na residência, prenderam o autor do crime e isolaram a área para os trabalhos do perito em criminalística. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

Ronicleudo foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os procedimentos cabíveis. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

