As seções compõem a 9ª Zona. O trabalho é feito por homens do Exército Brasileiro, Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros, Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa) a pedido do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC).

Para a ação, que faz parte do protocolo de segurança e medidas para o dia da votação, foram mobilizadas seis equipes com 17 pessoas. São usadas cinco caminhonetes, bombas de pulverização e equipamentos de proteção individual (EPIs).

“O TRE solicitou essa desinfecção e nós, como já tínhamos essa expertise de desinfecção que foi feita durante o período crítico da pandemia, buscamos os parceiros, Exército, a Santa Casa que nos ajudou com um veículo, buscamos o Corpo de Bombeiros que ajudou com as bombas. Devido ao grande número de seções, precisamos de mais pessoas e o Exército veio conosco e treinamos o pessoal”, explicou o chefe do departamento comercial do Depasa, Fritz Mendonça.

A limpeza é feita com solução de hipoclorito e água diluídos em bombas. Após a desinfecção, o local é trancado e apenas as equipes do TRE-AC podem ter acesso para instalar as urnas eletrônicas. Essa instalação está prevista para a sexta.