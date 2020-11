Nesta sexta-feira, 13, o governo do Estado investe mais de R$ 8,1 milhões no pagamento do Prêmio Anual de Valorização da Atividade Policial (PAVAP), referente ao ano de 2019, da Polícia Militar do Acre (PMAC) e Corpo de Bombeiro Militar do Acre (CBMAC), e no pagamento do aumento do adicional de insalubridade destinado aos servidores da saúde.

O PAVAP está previsto no art. 4º da Lei Complementar nº 197, de 23 de julho de 2009, sendo regulamentado pelo decreto nº 7.830 de 18 de junho de 2014. O último pagamento do PAVAP foi realizado em 2016.

Ao todo serão contemplados 3.022 policiais e bombeiros militares com o valor individual de R$1.800 reais cada, totalizando a quantia de R$5.439.600,00 milhões.

“Esse é um dos esforços que o nosso governo faz para recompensar e valorizar esses profissionais do nosso estado, tão empenhados diariamente em salvar vidas”, destacou o governador do Estado, Gladson Cameli.

Adicional de insalubridade

Como parte do conjunto de medidas que estão sendo adotadas para minimizar os impactos causados pela pandemia da Covid-19, o governo do Estado investiu mais de R$2,7 milhões com o pagamento referente ao aumento do adicional de insalubridade destinado aos servidores da saúde.

O pagamento será feito aos funcionários da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) e Fundação Hospitalar. O recurso estará disponível nesta sexta-feira, 13 e beneficiará 3.748 servidores.