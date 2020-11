A caminhada em apoio à candidatura à chapa majoritária de Fernanda Hassem e Carlinhos do Pelado, atraiu um grande número de apoiadores e simpatizantes à participarem da atividade política que aconteceu na tarde desta sexta-feira (13).

O ato teve concentração na praça Waldemir Lopes, onde percorreu toda a Avenida Manoel Marinho Montes, passando no trevo e voltando para o comitê Central da Coligação Brasileia no Rumo Certo, onde foi finalizada com uma caminhada.

Através deste atividade política é possível perceber que a população de Brasileia já escolheu a melhor opção para governar o município pelos próximos quatro anos. A caminhada estremeceu a avenida e movimentou o transito de uma das maiores Avenidas que tem em Brasileia.