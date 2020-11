O site Notícias da Hora publicou uma matéria assinada pelo jornalista Gilson Amorim, com o título “Em áudio, irmão de Jenilson Leite intimida servidores do Hospital de Tarauacá em busca de apoio para Chagas Batista e Príncipe”, distorcendo totalmente a fala de José Leite, irmão do deputado estadual Jenilson Leite. Que apoia a candidatura a prefeito de Chagas Batista ( PCdoB) e Príncipe.

Antes de adentrar no mérito da matéria, não custa lembrar que Gilson Amorim é assessor da prefeita Marilete Vitorino e apoia a chapa apoiada pela gestão, da Maria Lucinéia ( PDT). O jornalista é o apresentador dos comícios da candidata, que tem o PSD de vice, sigla da gestora. Isso demonstra o real interesse de Amorim em manipular a versão dos fatos e plantar fake news, no site Notícias da Hora.

Com tudo isso, fica claro que a matéria tem único objetivo: prejudicar o candidato a prefeito Chagas Batista. Que na semana passada realizou o maior ato político da história de Tarauacá, deixando seus adversários temeroso com sua vitória, no domingo ( 15).

Faz parte do processo eleitoral, os candidatos e seus apoiadores procurar as pessoas que trabalham nas funções públicas e privadas. Inclusive na fala do irmão do deputado, ele deixa bem claro que não será porque alguém não votou no Batista, que as pessoas que trabalham de forma terceirizada, sofreriam retaliação. Na matéria, Gilson transcreve apenas parte do áudio, ou seja, aquilo que convinha para causar distorção no processo eleitoral.

A verdade é que José Leite, falou para os funcionários que prestam serviço, que a direção do Hospital mudará e que o deputado será o responsável pela indicação do novo diretor. Além disso, pediu o apoio dos funcionários. Se isso for ameaça, ninguém poderá mais fazer campanha ou pedir apoio de ninguém.

Basta ouvir o áudio todo, para verificar que o jornalista mentiu e que não houve intimidação.