O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (SEE), entregou dois ônibus e 1.429 kits pedagógicos, além de mobiliário para refeitório com seis mesas e 12 bancos, bem como quatro mesas e cadeiras para professores. Trinta escolas foram contempladas, uma urbana e 29 rurais.

Juntos, os materiais somam um investimento de mais de R$ 600 mil, sendo que somente os dois ônibus equivalem a R$ 532 mil. Os veículos são do modelo ORE 3, o maior no que diz respeito ao transporte escolar, com capacidade para 54 passageiros sentados e pneus prontos para o tráfego em ramais. Além disso, contam com elevadores que possibilitam a acessibilidade a alunos cadeirantes.

“A população não pode esperar”, disse o governador Gladson Cameli. Ele lembrou que 2020 tem sido um ano difícil diante da pandemia de Covid-19 e que um dos municípios que mais sofreu foi Assis Brasil. “É minha responsabilidade cuidar das pessoas que moram no estado. Foram dois hospitais construídos em 37 dias, prontos, equipados e entregues”, disse.

Mesmo diante deste cenário, o governador destacou que foram aplicados mais de R$ 600 mil em investimentos somente com os materiais e equipamentos entregues nesta quinta-feira, mas também destacou que outros investimentos e convênios com a prefeitura foram feitos para a recuperação dos ramais da cidade.

“O que eu quero deixar claro é que não tem conversa e não tem desculpa para que os ramais e as melhorias da zona rural não aconteçam ano que vem, porque além de máquinas novas, temos R$ 100 milhões já licitados para melhoria das estradas”, afirmou.

O representante da SEE, professor Josemir Raulino, agradeceu a disposição do governador em enviar recursos para a educação dos municípios, em especial ao município de Assis brasil, e pelo comprometimento com o futuro dos alunos. “Em nome da Secretaria de Educação, quero aqui reafirmar o compromisso da educação como um projeto de governo”, disse.

Coordenadora do Núcleo da Secretaria de Educação em Assis Brasil, Gleiciane Amorim afirmou que a cidade está em festa. “Hoje temos um governante que briga pelo povo e não apenas diz, mas faz”, destacou.

Ela ressaltou que a cidade nunca teve tantas notícias boas para o desenvolvimento da educação. “Há meses atrás nós também tivemos a inauguração do novo núcleo de educação. Um prédio novo, com todo o mobiliário e computadores novos para a escola Iris Célia”, disse”. Além disso, a gestora destacou que uma nova escola está sendo concluída na zona rural do município.

A escola Iris Célia Cabanelas foi escolhida para receber o material de forma simbólica, em nome das demais. Na ocasião, o diretor Charles Bezerra Martins frisou que mesmo com as aulas em formato remoto, as escolas da região continuam recebendo todos os materiais e equipamentos necessários para o funcionamento e estarão preparadas para o retorno pós-pandemia.