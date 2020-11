Em Acrelândia, por meio de parceria com a prefeitura, as ruas do município passam por manutenção e as avenidas Brasil e Geraldo Barbosa estão recebendo recapeamento asfáltico.

Nesta quarta-feira, 11, o governador Gladson Cameli, acompanhado do prefeito Ederaldo Caetano, fez vistoria técnica nos locais contemplados com a melhoria viária. Enquanto exercia o cargo de senador da República, o gestor destinou emenda no valor de R$ 450 mil para o recapeamento da avenida Geraldo Barbosa. A primeira etapa da obra deve ser concluída até o fim deste ano.

“Quando fui parlamentar, procurei ajudar todos os municípios do nosso estado e aqui está mais uma prova. Agora, como governador, não poderia ser diferente. A minha principal preocupação é ajudar a população, independente de cores partidárias. Acrelândia pode aguardar porque isso é só o começo do que vamos executar a partir de 2021”, afirmou.

O governo estadual, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), doou ainda 161 toneladas de massa asfáltica para a Prefeitura de Acrelândia. Com o material, está sendo possível realizar ações de tapa-buracos em vários bairros da cidade. No último mês de outubro, o órgão concluiu a manutenção emergencial na rodovia AC-475, no trecho entre Acrelândia e Plácido de Castro. O serviço terá continuidade no percurso de acesso à BR 364.

Cameli confirma novos investimentos do governo em Acrelândia

Acrelândia vem recebendo grandes investimentos da gestão de Gladson Cameli. Desde 2019, com recursos do Estado, a maioria dos ramais do município passou por manutenção, garantindo trafegabilidade e segurança para o produtor rural escoar sua produção.

Referência no agronegócio, Cameli destacou a importância de Acrelândia neste novo momento que o estado vive. Segundo Gladson, seu governo tem se esforçado para garantir que o homem do campo prospere por intermédio da produção agrícola e, desta forma, contribua para o desenvolvimento econômico e social do Acre.

“Eu tenho uma admiração muito grande por Acrelândia e sua gente. São pessoas que querem produzir e levar o nosso estado para frente. O governo tem feito a sua parte para ajudar os nossos produtores. Sou defensor do agronegócio e tenho certeza que este setor será muito importante para alavancar nossa economia por meio da geração de emprego e renda”, pontuou.

Em 2021, o governo já tem assegurado mais R$ 94 milhões para investimentos em ramais. Por muito pouco, este recurso não foi devolvido aos cofres da União. Graças aos esforços de Gladson Cameli e sua equipe de governo, o montante foi salvo e, atualmente, encontra-se em processo de licitação.

Novas 110 máquinas pesadas adquiridas pelo governo serão entregues muito em breve para dar suporte às prefeituras na recuperação de ramais. Acrelândia, destaque por sua produtividade rural, receberá a devida prioridade por parte do Estado.

Na área da saúde, o hospital público da cidade passará por uma ampla reforma e modernização em sua estrutura. A ordem de serviço para o início das obras será dada em breve.

O prefeito Ederaldo Caetano aproveitou a oportunidade para agradecer o incondicional apoio que vem sendo dado pelo governador Gladson Cameli. Segundo o gestor municipal, este empenho comprova o compromisso do governo com o progresso de Acrelândia.

“A vocação de Acrelândia é a produção rural e com essa ajuda do governo conseguimos melhorar 90% dos nossos ramais. Temos procurado atender as principais necessidades de quem vive na zona rural e na cidade. Com essa parceria, nossas ruas estão sendo melhoradas e isso demonstra o empenho do governador com o nosso município”, ressaltou.