“A Assembleia Legislativa precisa abraçar a causa desses jovens, que não é apenas deles, é da Segurança Pública do nosso Estado. É uma necessidade da sociedade! Garantir que o Orçamento garanta o chamamento dos integrantes do cadastro de reserva e também não permitir que o concurso caduque são tarefas da Aleac. O governador Gladson Cameli precisa cumprir o compromisso e a promessa que fez a esses jovens” finalizou Edvaldo Magalhães.

Um grupo de cerca de 50 pessoas, manifestou durante toda manhã de quarta-feira (11), onde levantaram faixas e cartazes de frente o quartel da Polícia Militar e depois acamparam no Hall da Assembleia Legislativa.

Com barracas e cartazes estendidos, eles dizem que só saem de lá depois que sentarem com o governador Gladson Cameli, que foi quem junto com o vice Major Rocha, assinaram a carta compromisso durante a campanha, se comprometendo que chamariam todos do cadastro de reserva.

Veja o vídeo publicado pelo deputado Edvaldo Magalhães;