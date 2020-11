Um acidente de trânsito envolvendo um veículo da empresa Govista Internet de placa QLX 4048 e uma motocicleta de placa OVG 3630, foi registrado na manhã desta quarta-feira (11), no município de Brasileia.

A redação do site 3 de Julho Notícias esteve no local do acidente antes mesmo da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), onde o condutor da motocicleta teria sido arremessado há alguns metro da batida e apresentava inúmeras escoriações pelo corpo, provenientes do impacto da batida.

Logo em seguida o Serviço de Resgate chegou ao local para prestar os primeiros socorros a vítima e conduzi-lo ao Hospital Regional do Alto Acre, localizado em Brasileia. O acidente aconteceu na rua Vitória Salvatierra ao lado do Centro Cultural do município.

Veja abaixo o vídeo do momento do resgate.