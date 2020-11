Em nome da verdade, do interesse público e da ética, a Prefeitura de Rio Branco rebate de forma categórica fake news que está sendo espalhada por criminosos e aproveitadores, em redes sociais e de mensagens, vinculando as ações de prevenção e combate à COVID-19 a quaisquer conveniências eleitorais.

Este comitê e toda a ação da prefeitura, em consonância com o governo do estado têm agido exclusivamente de forma técnica, com base científica. É esse comportamento, sem qualquer tipo de pressão ou ingerência política, partidária ou eleitoral que explica o sucesso das políticas públicas executadas até agora, que tornam Rio Branco e o Acre referência no controle da pandemia e assistência aos pacientes contaminados.

A prefeita Socorro Neri vem separando da forma mais correta e transparente sua ação como mandatária do município de sua campanha política, não interferindo de nenhuma forma na condução técnica das orientações e na proposição das medidas recomendadas.

Este comitê, composto por pessoas e instituições comprometidas com a saúde pública e o bem estar da população, repudia as insinuações e pede respeito e consideração. Mentiras são armas deploráveis, especialmente quando tentam atingir um trabalho técnico-científico, criterioso e que tem a confiança da população da capital.