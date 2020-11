A Fundação FCCV realizou nesta segunda-feira (9) serviços de manutenção nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Raimundo Celso Lima Verde, no bairro Remanso, e Pastor João Braz, em parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul.

Na UBS Raimundo Celso Lima Verde foram realizados serviços de recuperação no telhado e no forro de gesso da unidade, que foram danificados com as fortes chuvas que caíram em Cruzeiro do Sul no último domingo. O telhado já foi recuperado e o forro terá serviços concluídos no final de semana.

Nesta mesma unidade também foram trocadas lâmpadas queimadas. Já na UBS Pastor João Braz a FCCV promoveu a manutenção na porta e em trinco quebrado.