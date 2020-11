O Partido Republicano da Ordem Social, vem por meio desta nota informar a todos os membros do partido, inclusive todos os candidatos do PROS, que nesta reta final do processo eleitoral o presidente estadual do Partido, Dêda Amorim, testou positivo para a Covid-19.

Após o diagnóstico da doença, o Presidente Dêda entrou em isolamento social, e saiu das campanhas na rua, onde não está exercendo suas funções à frente do partido, no momento, Dêda encontra-se apresentando alguns sintomas da doença como: dores por todo o corpo, febre, tosse e outros. Mas está se recuperando em sua residência, localizada em Rodrigues Alves.

Hoje, Dêda está no segundo dia sendo medicado, em se tratando da família, até o momento a deputada estadual Maria Antônia (esposa de Dêda) não sentiu nenhuma alteração e não apresentou sintomas até o momento, espera-se que todos fiquem bem.