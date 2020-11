Com objetivo de dar celeridade aos atendimentos com especialistas e diminuir as demandas reprimidas de consultas médicas do município de Brasileia, a prefeitura por meio da Secretaria de Saúde realizou durante os dias 06, 07 e 08 de novembro mais uma edição do programa Brasileia Mais Saúde, na Unidade Básica de Saúde Tufic Mizael Saady.

Foram disponibilizados vários atendimentos específicos de média complexidade e diversos tipos de exames, como Ecocardiograma, Ultrasonografia, Ginecologia, Dermatologia e Cardiologia.

Durante os três dias de atendimentos do programa, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde foram realizados mais de 530 procedimentos.

O secretário de Saúde Francisco Borges comentou a respeito:

“Estamos muito felizes em poder realizar mais uma edição do Brasiléia mais Saúde em nosso município, para atender a demanda que estava reprimida devido o recesso da pandemia. Estamos trabalhando buscando sempre o melhor para nossa população”

O programa tem a realização exclusiva da Prefeitura de Brasileia, levando atendimento médicos para toda a população e assegurando atendimentos básicos e especializados para a comunidade.