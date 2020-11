A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informa que, devido a pandemia de Covid-19 adotou as aulas remotas como medida para garantir a continuidade do ensino aos alunos da rede municipal e reforçar a importância de que todos participem para que o ano letivo não seja ainda mais prejudicado dadas as circunstâncias atuais.

Diante da impossibilidade de realizar os encontros presenciais entre professores e alunos, devido às medidas de isolamento social, as aulas remotas se constituem como meio para diminuir os impactos negativos no processo de aprendizagem.

Com as aulas suspensas nas escolas, foi necessário utilizar os recursos tecnológicos como a internet, computadores, tablets e celulares para que as atividades de ensino pudessem ser realizadas, o que é um grande desafio para todos: educadores, pais e alunos.

O método foi regulamentado pelo Ministério da Educação e se orienta pelos mesmos princípios da educação presencial, para tanto os professores e as gestões tanto das escolas, quanto da educação municipal como um todo têm se esforçado para que, mesmo à distância, as aulas não deixem de acontecer.

As aulas estão acontecendo todos os dias de segunda a sexta no seu horário de aula.

Quem estuda no turno da manhã as aulas acontecem das 7h às 11h e à tarde das 13h às 17h.

Os pais que não estão acompanhando ainda, precisam procurar a gestão da escola que a criança está matriculada.