Em mais uma demonstração de compromisso com a população interiorana, sobretudo aquelas famílias mais distantes, que vivem no campo, o governador Gladson Cameli entregou nesta segunda-feira, 9, pelo menos seis novos ônibus e um micro-ônibus para a comunidade escolar de Porto Acre, município cuja população é essencialmente rural, localizado a 86 quilômetros de Rio Branco.

Na ocasião, mais 110 máquinas e um pacote de R$ 100 milhões, que já estão sendo licitados, para a recuperação de ramais, foram anunciados para o próximo verão.

Os ônibus e o micro-ônibus farão as rotas dos ramais no entorno da Vila do V e da Vila do Incra. Ambas as comunidades estão localizadas no km 43, metade do trajeto entre a capital e a sede municipal de Porto Acre.

Os carros, comprados por R$ 1.681.332 em recursos próprios e do Fundo Nacional de Manutenção Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, fazem parte de um lote de mais de 120 veículos escolares que estão sendo entregues, entre o final deste ano e o início de 2021, para as escolas da rede de ensino rural em todo o estado.

Desse modo, será possível renovar a frota já existente e alcançar milhares de novos estudantes na porta de suas casas, crianças e jovens para os quais a única opção de ir à escola era a pé, cruzando uma dezena de quilômetros, todos os dias, de ida e volta.

Foi numa atmosfera leve, descontraída e agradável, como costumam ser os eventos públicos com a participação do governador, que o município foi lembrado pelo chefe do Executivo acreano como desafiador para a gestão pública, por ser formado por várias comunidades separadas entre si, porém, bastante populosas.

“Costumo dizer que Porto Acre vale por cinco [municípios] por ter uma zona rural [com uma comunidade] imensa. Por isso é que ele é desafiador para a administração pública”. No entanto, a entrega dos ônibus, segundo Gladson Cameli, é apenas um dos muitos compromissos que o seu governo manterá com a população rural.

“O nosso governo trabalhará, também, ao final da pandemia, para melhorar os ramais e recuperar a rodovia AC-10 até Rio Branco. E não será tapa-buracos, mas uma pavimentação asfáltica nova”, afirmou o governador para uma plateia de gestores, professores, estudantes, homens públicos e trabalhadores da região, embaixo de uma tenda montada na praça central da Vila do Incra.

Antes de começar a solenidade, os presentes fizeram um minuto de silêncio em homenagem ao vice-prefeito do município, Augusto Aquino, 60 anos, que morreu neste domingo, 8, quando era transportado numa ambulância até Rio Branco. Ele sofreu um mal súbito.

Conforme Gladson Cameli, a pandemia do novo coronavírus atrapalhou o curso normal dos investimentos previstos para a recuperação e a abertura de novos ramais, já que todos os recursos do orçamento foram voltados emergencialmente para cuidar das pessoas acometidas pela doença Covid-19.

“Tivemos que comprar equipamentos [médico-hospitalares] usando o orçamento e confesso a vocês que pedia muito a Deus para que nada acontecesse de errado. Tinha pavor em pensar que pudesse faltar um respirador [de UTI] para uma criança, por exemplo. E todo dia acordo agradecendo a Deus pela oportunidade que ele nos dá, num ano difícil de pandemia que espero que não se repita mais”, asseverou o governador.

Para 2021, no entanto, além do restante da nova frota de 120 ônibus, outras 110 máquinas estarão chegando ao Acre, zero quilômetro, para o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem tocar as obras dos ramais que estiveram atrasadas por causa do ano atípico. Além disso, pelo menos R$ 100 milhões de emendas de bancada já estão em fase de licitação para tocar as obras dos ramais e a pavimentação asfáltica da AC-10.

Ao lado do governador, participaram da solenidade o secretário de Estado de Educação e Cultura e Esportes, Mauro Sérgio da Cruz, o deputado federal Alan Rick, o representante do prefeito de Porto Acre Bené Damasceno, Sérgio Backer, e Francineide de Souza, chefe do Núcleo da Educação no município.

Reconhecimento

Sobre o secretário de Educação, Gladson parabenizou o gestor pela forma como vem conduzindo a pasta – atento aos anseios dos municípios e da comunidade escolar, e indo até todos eles, inclusive as mais distantes, para saber, in loco, de que forma o governo pode estar auxiliando.

“Professor Mauro, o senhor está de parabéns. Cobrei muito e o senhor deu exemplo, com a sua paciência e dedicação, de que entende muito de Educação e estamos muito felizes por isso”, destacou o chefe do Executivo.

Da sua parte, o secretário de Educação afirmou que tem uma relação de cooperação com os prefeitos de todo o estado, lembrando que teve a honra de percorrer todas as escolas, inclusive as mais distantes, para ouvir os anseios dos educadores e da comunidade por uma escola melhor.

“Nós precisamos dar dignidade a todos os nossos alunos, e aí está a resposta que o senhor [governador] está dando. O melhor local para nossas crianças e jovens, depois da sua casa, é a escola. Ela deve ser um lugar de referência para eles”, pontuou Mauro Sérgio da Cruz.

Kits pedagógicos e uniformes

Além dos seis ônibus para 59 lugares e o micro-ônibus com 29 assentos, todos com cintos de segurança e porta especial para portadores de necessidades especiais, o governo do estado também entregou ao menos 368 kits pedagógicos e uniformes escolares que serão distribuídos aos estudantes.

As escolas contempladas com os kits são: Coronel José Plácido de Castro (235 kits), Santa Fé (51 kits), Nossa Senhora Auxiliadora (42 kits) e Central do Andirá (40 kits). Cada kit contém lápis, giz de cera, canetas, borrachas, réguas e cadernos, entre outros materiais escolares, num pacote total de R$ 5.276,08.

Já as escolas que receberam fardamento escolar são a Edmundo Pinto, a Jader Saraiva e a União e Progresso.

O que eles disseram

“Temos trabalhado em parceria pelo governo, e a determinação do governador é fazer a melhor Educação da região Norte. É preciso valorizar o professor, oferecer infraestrutura escolar e, sobre isso, já podemos contar com duas vitórias. A primeira é o novo Plano Estadual de Comunicação, e a segunda, a Base Nacional Curricular Comum. Precisamos avançar em questões como o avanço tecnológico que já faz parte do dia a dia dos nossos alunos”.

Alan Rick Miranda, deputado federal

“Eu faço questão de fazer um agradecimento especial, independentemente de cores partidárias, ao deputado Alan Rick e aos demais sete deputados federais, aos três senadores, e aos 24 deputados estaduais pelo apoio que sempre têm dado às causas em favor de nossa população. E eu, enquanto governador, venho cobrando também da minha equipe a união governamental com todos os municípios”.

Gladson Cameli, governador

“Em nome do prefeito Bené Damasceno, quero fazer um agradecimento especial ao governador Gladson Cameli que não tem deixado a desejar às nossas comunidades nas questões mais urgentes. Reconhecemos o seu empenho no combate à pandemia e esperamos que mais investimentos em qualidade de vida possam vir para o município em 2021”.

Sérgio Backer, representante do prefeito de Porto Acre, Bené Damasceno, na solenidade.