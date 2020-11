A obra de ampliação do sistema de captação, adução e tratamento da Vila do V foi inaugurada nesta segunda-feira-feira, 9, para garantir o abastecimento de água com regularidade, qualidade e quantidade suficiente a todos moradores da área urbana da vila.

Executado pelo Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Água (Depasa), o projeto contemplou construção de novo reservatório elevado com capacidade para 155 metros cúbicos, aquisição de nova bomba flutuante, construção de 560 metros de adutora de água bruta, serviço de açudagem para aumentar a capacidade de captação, bem como nova ETA metálica.

O investimento foi de R$ 3.516.219,12, recursos oriundos do governo federal, por meio de convênio com a Funasa. Com a nova estrutura foi possível ampliar captação, produção, bem como melhorar a qualidade do tratamento da água distribuída na região. A nova ETA vai produzir 30 litros/segundo, garantindo o abastecimento de água tratada a todos moradores da área urbana da Vila do V, beneficiando diretamente 1,5 mil famílias.

O abastecimento, que antes era feito em dias alternados, agora será diário. “É bom, não só para mim, mas para toda a população. Água é vida”, disse Mateus Breno, morador da Vila do V.

O governador Gladson Cameli destacou a importância do trabalho em parceria pelo desenvolvimento do município. “Muitas vezes o Depasa precisou de uma máquina e a prefeitura cedeu. Se essas mais de mil famílias estão sendo beneficiadas nesse momento, é porque houve esse trabalho em parceria”.

Prestigiada pelos moradores e autoridades da região, a solenidade de inauguração da obra do sistema de abastecimento de água da Vila do V contou, ainda, com a presença do deputado federal Alkan Rick. “Quando damos as mãos temos esse tipo de resultado. Essa obra é a realização do sonho de milhares de pessoas que serão abastecidas com águas em suas casas. É isso que nós queremos deixar como legado à população”, disse o deputado, um dos articuladores da liberação dos recursos junto à Funasa.

Mais investimentos

Além da obra de ampliação do sistema da Vila do V, ainda com recursos da Funasa, o governo, por meio do Depasa, realiza obras de melhorias e ampliação do sistema de abastecimento de água em Acrelândia, Brasileia, Manoel Urbano, Porto Acre. Os recursos somam mais de R$ 40 milhões. “Nosso planejamento prevê, para ainda este ano, a entrega de mais três obras junto com a Funasa. A parceria com as prefeitura tem sido fundamental para a finalização dessas obras”, ressaltou o diretor-presidente do Depasa, Luiz Felipe Aragão.