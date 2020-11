A obra será construída com recursos de emenda parlamentar do deputado federal Leo de Brito (PT/AC), no valor de R$ 801 mil.

A creche terá capacidade para atender 200 crianças com idade de 18 meses a 3 anos.

O secretário de Planejamento da Prefeitura de Brasiléia, Nevisson Tavares, explica que a licitação para escolha da empresa que vai executar a obra da creche será feita de imediato.

“Com a aprovação do projeto pelo Calha Norte, do Ministério da Defesa, já temos autorização para licitar, o que vamos fazer de imediato, depois iniciar a obra, o que pretendemos que aconteça ainda este ano”, disse o secretário.

Leo de Brito foi o parlamentar que mais destinou emendas para Brasiléia

Durante o primeiro mandato de deputado federal, Leo de Brito foi o parlamentar que mais destinou recursos para Brasiléia, o valor é superior a R$ 4 milhões, para atender demandas das áreas de infraestrutura, esporte, educação e saúde.

As emendas de Leo de Brito contemplaram o recapeamento de ruas importantes na cidade, a aquisição de máquinas e equipamentos, a construção de uma praça, ampliação de um ginásio poliesportivo, e a construção dessa creche que terá as obras iniciadas nos próximos dias.

“Brasiléia recebeu atenção especial do nosso mandato, eu sempre estive muito presente no município e conheço às necessidades dos moradores. Trabalhamos em parceria com a prefeita Fernanda Hassem e garantimos emendas para várias áreas, agora no segundo mandato pretendemos fortalecer essa parceria, que tem como finalidade beneficiar os moradores da nossa querida Brasiléia”, afirmou o parlamentar.