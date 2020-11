A eleição americana continua dando o que falar no mundo inteiro e por ser aliado de Bolsonaro, Trump que resiste em não aceitar a derrota para Joe Biden ganha apoio de acreanos Bolsonaristas, que ensaiam até carreata segundo um convide que circulou em diversos grupos de whatsapp.

Em um perfil de rede social, o ativista político Francisco Panthio que é bastante conhecido das redes fez uma postagem ironizando o possível ato. O post rendeu dezenas de compartilhamentos e comentários, onde a maioria das pessoas levaram a notícia como piada e se recusaram acreditar que os admiradores de Trump no Acre, estariam dispostos a reivindicar o resultado da eleição americana.

“Sério mesmo que Rio Branco vai passar por este constrangimento? Caminhamos para ser a nação dos sem noção”, Indagou Panthio.

A relação do presidente Bolsonaro com Donald Trump e por ser o Acre um dos estados mais Bolsonaristas, pode ser a explicação para tamanha solidariedade com o derrotado presidente americano. Nossa redação tentou durante todo dia, contatar possíveis organizadores do evento, que estar marcado para acontecer no dia 21 deste mês, com concentração marcada para as 08:00 horas da manhã, de frente a Gameleira em Rio Branco.

Diversas pessoas na grande maioria se mostraram surpresa e diziam não acreditar que um ato em defesa do Trump e questionando a eleição de Joe Biden, fosse realmente acontecer na capital do Acre. Veja alguns dos principais comentários dos internautas;