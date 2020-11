Visando melhorar a qualidade da energia elétrica no Acre, o deputado federal Jesus Sérgio (PDT) desde o ano de 2019 se reúne com a Energisa, onde solicita projetos de expansão da rede elétrica urbana nos municípios acreanos e também pede a implementação do Programa Luz para Todos, nos ramais do interior do Estado.

E a Energisa já atendeu algumas solicitações do parlamentar, uma vez que está em andamento as obras de instalação dos postes que levará energia elétrica para o Ramal Integração e para o bairro Novo Porto, localizados no município de Jordão.

Além disso, os técnicos da Energisa já estiveram em Tarauacá para ampliar o Luz para Todos em alguns ramais da cidade até o ano de 2022. Vale lembrar ainda que ano passado a Energisa ampliou a rede elétrica dos bairros tarauacaenses Ipepaconha e Luiz madeiro, também a pedido do deputado Jesus Sérgio.

“Conheço de perto os problemas de energia elétrica do nosso Estado e sei o quanto é preciso investimentos. Por isso, estou sempre em contato com a Energisa para melhorar a qualidade dos serviços oferecidos à nossa população”, garantiu Jesus Sérgio.