Em um vídeo gravado onde fala sobre o assunto a deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB), afirmou que o presidente Bolsonaro politiza uma questão que deveria priorizar e por isso convocou os responsáveis a se explicarem na Comissão de acompanhamento do Coronavírus.

“É preocupante e de extrema gravidade assistir o presidente Bolsonaro comemorar a suspensão de uma vacina contra o coronavírus, que está em teste no Brasil e em vários outros países. É desumano com as famílias das mais de 160 mil vítimas da pandemia no país”, disse.

Perpétua ver má fé de Bolsonaro, ao interferir na Agência Nacional de Saúde n- ANVISA e diz que tal fato merece a investigação do Congresso Nacional.

“Não podemos permitir que o presidente politize a saúde da população, com essa guerra das vacinas. O motivo da morte de um voluntário, cuja família não recebeu sequer solidariedade do presidente, está no laudo e a causa não foi a vacina. O presidente dar a entender que está interferindo na Anvisa. Isso merece investigação do Congresso. Estamos convocando o ministro da saúde e o presidente da Anvisa para esclarecerem essa confusão”, finalizou Perpétua.