O secretário de saúde fez questão de esclarecer as acusações de Ribeiro e afirmou que a UBS Fluvial estar ancorada na Boca do Boa Fé por conta do volume das águas, que não permite a navegação até o porto do município. O secretário também rebateu as acusações de que a população das comunidades Boa Fé, Taquara, Gama e outras estariam sem atendimento.

“O candidato da oposição deveria ao menos se informar melhor antes de sair publicando inverdades, pois se tem uma coisa que a população de Guajará aprovou foi o que essa gestão fez na saúde do nosso município. Nunca as pessoas receberam tanta atenção e cuidado como agora, pois ali mesmo onde a UBS estar aguardando as águas subir para atender nas comunidades, temos um Posto em terra e com Ambulância para transporte por estrada e Ambulâncha para caso precise, trazer o paciente pelo rio’, disse o secretário.

Bráz afirmou que todo mês a comunidade do Gama e seu entorno recebem atendimento da saúde itinerante e que as pessoas não precisam mais se humilhar na zona urbana ou ir nas cidades vizinhas atrás de consulta médica.

“Graças a Deus nosso povo não precisa viajar até Cruzeiro do Sul para conseguir uma consulta médica, cuidar da saúde bocal ou fazer um simples pré-natal, como era no passado quando a cidade era mal administrada. Nossa Unidade de Saúde do Gama oferece atendimento com médico, dentista, enfermeiros e os agentes comunitários de saúde, além de medicamentos que são ofertados para cada diagnóstico receitado. Sabemos que em período de eleição, surgem aqueles que buscam disputar pela velha política e precisamos estar atentos para não deixar a verdade prevalecer”, afirmou Braz Melo.

O secretário ainda fez questão de falar do trabalho que a prefeitura de Guajará desempenhou durante o período mais crítico da CPVID-19, que serve de referência na região do Juruá.

“Nós temos orgulho de ter uma das melhores equipes de saúde já vista em Guajará, isso foi fundamental no controle e combate ao Novo Coronavírus. Aqui nunca faltou testes e medicamentos, diferente de algumas cidades vizinhas, isso mostra o compromisso de nossa administração com nosso povo”, finalizou Braz Melo.

Esse foi vídeo ao qual Márcio Ribeiro publicou afirmando que a UBS – Fluvial estaria abandonada, que foi desmentido pelo secretário de Saúde, veja;