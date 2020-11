A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil (FGB), lança nesta segunda-feira, 09, o festival FestVida – Viva Aldir Blanc.

Um festival online que utiliza recursos da Lei de emergência cultural Aldir Blanc, criada com intuito de promover ações para garantir uma renda emergencial para trabalhadores da Cultura e manutenção dos espaços culturais brasileiros durante o período de pandemia da Covid-19.

O evento será realizado totalmente online, a programação vai contar com apresentações de 152 artistas, com duração de no mínimo 50 minutos e máximo de 120 minutos. As lives também deverão ser simultâneas ou exclusivamente nas plataformas Youtube e Facebook.

Toda a programação ficará disponível nas redes sociais Rio Branco na Lei Aldir Blanc, instagram (@rbnaleialdirblanc) e facebook (@rbnaleialdirblanc).