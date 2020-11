Melhorar a infraestrutura do Acre tem sido prioridade do governador Gladson Cameli. Nesta segunda-feira, 9, o gestor recebeu o senador da República, Marcio Bittar, e pediu o apoio do parlamentar, que também é o relator do Orçamento Geral da União de 2021, para a execução de grandes obras em todas as regiões do estado.

A restauração e modernização de todas as rodovias estaduais, responsáveis pela interligação de vários municípios e escoamento de boa parte da produção agrícola, estão entre as principais demandas de Gladson Cameli. Segundo o governador, essas estradas não passam por melhorias há vários anos e causam risco à segurança das pessoas.

“Nossas rodovias estaduais foram esquecidas e precisamos recuperá-las com urgência. Além de melhorar as condições de trafegabilidade, vamos ajudar a salvar vidas e contribuir para o progresso dos nossos municípios e da população da zona rural que vive ao longo dessas estradas”, pontuou.

Um deles localizado na região da Corrente, no Segundo Distrito, e o outro no encontro da avenida Ceará e estrada Dias Martins. A recuperação das pistas dos aeródromos de Jordão e Porto Walter, assim como a garantia de recursos para que o governo construa duas mil casas populares também foram apresentadas ao senador acreano.

Desta forma, o governo estadual assegura importantes avanços na área de infraestrutura e, ao mesmo tempo, colabora com o crescimento da economia, por meio da geração de milhares de emprego e renda.

Gladson aproveitou ainda para agradecer o apoio incondicional do senador Marcio Bittar ao seu governo. O esforço do parlamentar tem sido fundamental para melhorar a vida das pessoas e contribuir com o desenvolvimento econômico e social do estado.

“O senador Marcio Bittar tem sido um verdadeiro amigo e parceiro do nosso governo. Mais uma vez, ele demonstra seu compromisso com a população por meio dessa importante ajuda. Gostaria de agradecê-lo por sempre estar disposto a receber nossas demandas e fazer o possível para que elas sejam atendidas”, frisou.

Senador promete empenho para ajudar governo do Estado

Por sua vez, o senador Marcio Bittar enfatizou que seu mandato está à disposição para auxiliar o governador Gladson Cameli. O parlamentar assegurou total empenho na busca por recursos financeiros diante das demandas apresentadas.

“Essas solicitações feitas pelo governador Gladson Cameli são extremamente importantes para o nosso estado e contam com o meu apoio. Como relator do Orçamento da União, estimo que possamos enviar entre R$ 300 milhões a R$ 1 bilhão de recursos extras para o Acre. Além disso, algumas das demandas apresentadas podem ser conseguidas por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional”, explicou.

Bittar informou ao governador a liberação de R$ 50 milhões por parte da União para a despoluição, recuperação e revitalização do igarapé São Francisco. As obras serão iniciadas e executadas pelo governo do Acre a partir do próximo ano. “Essa iniciativa será um verdadeiro marco da gestão de Gladson Cameli por meio dessa importante contribuição com o meio ambiente, e conta com o nosso apoio na destinação dos recursos”, observou o senador.