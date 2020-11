O técnico Zé Marco, do Galvez, está infectado com o novo coronavírus. A informação foi confirmada pelo próprio treinador ao ge, na manhã deste domingo (8). Ele passou pelo teste que é realizado pela CBF nas equipes antes de cada rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, na última quarta-feira, e recebeu o resultado negativo.

No entanto, sentiu-se mal na noite de quinta-feira, fez novamente o teste na última sexta, quando teve o resultado positivo. Afastado do trabalho desde então, o técnico do Imperador está em isolamento e garante que está se sentindo melhor.

Estou melhor. Muita dor nas costas só, nada mais – diz.

Enquanto Zé Marco estiver em recuperação cumprindo a determinação dos protocolos de saúde, o Galvez será comandando pelo auxiliar técnico Pablo Simões, que já ficou à frente do time no empate por 1 a 1 com o Rio Branco-AC, nesse sábado (7), pela 11ª rodada do grupo 1 da Série D.

O resultado manteve o Imperador na vice-liderança da chave com 20 pontos, mesma pontuação do líder Bragantino-PA, mas um jogo a mais e saldo de gols inferior ao rival do Pará. O Galvez volta a campo no sábado (14), quando enfrenta o Vilhenense-RO, pela 12ª rodada, no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena, interior de Rondônia, às 16h (de Brasília).

Por Globo Esporte Acre