A condutora estava sozinha no veículo no momento da abordagem policial e disse que era paulista. Segundo a PRF, ela ficou nervosa e apresentou várias versões contraditórias sobre os motivos da viagem e origem do veículo.

Por isso, os agentes resolveram fazer uma inspeção mais detalhada e identificaram vários sinais de adulteração no veículo, como as placas que estavam de São Paulo, além do número do motor e chassi.

Ao pesquisarem no sistema, os policiais constataram que o veículo original se tratava de uma camioneta emplacada no estado de Goiás e roubada na cidade de São Paulo.

A mulher confirmou que tinha sido contratada para entregar o veículo no país vizinho ao Acre. Em seguida, ela recebeu voz de prisão e foi levada para a Delegacia de Flagrantes junto com o veículo.

Ainda nessa sexta, outra equipe da PRF fazia patrulhamento no quilômetro 24 da BR-364, próximo ao município de Acrelândia quando determinou a parada a um condutor de uma motocicleta.