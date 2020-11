A polícia chegou até a quadrilha após a prisão de uma pessoa por receptação, no final de outubro. Com isso, os policiais descobriram que a quadrilha tinha feito um assalto em um rancho, no dia 29 de setembro em Senador Guiomard, feito a família refém, roubado três carros, vários pertences e uma cachorra chamada Aika, que ainda não foi encontrada.