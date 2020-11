O vice-governador gravou um vídeo junto com sua irmã, deputada Mara Rocha (PSDB) onde condenam uma matéria veiculada em um site local, afirmando que um dos irmãos; Pang Rocha, que disputa a eleição de vereador teria recebido auxílio emergencial

Weverton Fernandes da Rocha (Pang Rocha), disputa a eleição pelo PSDB em Rio Branco e teve seu nome veiculado a uma matéria do site ContilNet, onde a mesma afirma que o candidato estaria na lista dos que receberam auxílio emergencial do governo federal.

Mesmo com o repúdio e negação por parte de Mara e do irmão Wesles Rocha, a lista do TCU – Tribunal de Contas da União confirma o recebimento do auxílio emergencial por parte do candidato Pang Rocha do PSDB.

Rocha condena veemente a notícia, assim como sua irmã Mara que afirmam ser uma Fake News coordenada por um gabinete do ódio, que é financiado com dinheiro público para atacar a honra de sua família e de adversários políticos.

“Não é de hoje que esse site vem nos atacando, a gente sabe de onde vem isso. Não podemos admitir que um jornal que era para ser de credibilidade, venha sendo usado para nos atacar, atacar meu irmão Pang que é candidato a vereador de maneira covarde. , desabafou Mara Rocha.

O vice-governador Werles Rocha (PSL) não escondeu suas críticas contra o governo, afirmando ter um gabinete do ódio dentro da estrutura do estado para financiar pessoas e alguns veículos de comunicação para atacar adversários políticos.

“Essa não é a primeira vez que somos atacados pelo site, por um gabinete do ódio, que recebem CEC’s no governo e recursos públicos para tentar denegrir a imagem das pessoas.

Eu, a Mara, minha mãe, agora o Pang, fomos atacados por mercenários pagos com recursos públicos. Tanto o governo do estado, quanto a prefeitura e Assembleia Legislativa estão patrocinando esses ataques e vamos denunciar na justiça”, disse Rocha.

