Um museu ao ar livre, espaço, que é o único seringal urbano do Brasil. Assim é o Parque Capitão Ciríaco, um dos mais belos parques de Rio Branco.

Com as intervenções que estão acontecendo, a área terá a construção da casa do seringueiro, do espaço de leitura, entre outros atrativos. Esse é um dos patrimônios material da cidade.

A reforma também se estende ao Parque Chico Mendes dois dos pontos turísticos que promovem lazer a famílias rio-branquenses.

“Essas intervenções são importantes porque são dois ambientes que recebem visitantes desde alunos, em visitas escolares, a famílias inteiras nos finais de semana. Nesta época, em que o mundo ainda enfrenta a pandemia, os parques estão fechados para visitação, e estão em obras para melhor receber a população, quando vencermos a pandemia”, disse Gustavo Menezes, diretor de obras da Secretaria Municipal de Infraestrutura – Seinfra.

Capitão Ciríaco

Localizado na Travessa Cabanelas, bairro Seis de Agosto, o Parque Capitão Ciríaco está com reforma, em fase de conclusão, e recebeu ação de reflorestamento. A obra realizada pela prefeitura consiste na manutenção das edificações, construções de novos espaços e investimento, com recurso próprio, no resgate da história e identidade acreana.

“Estamos revitalizando para ser um museu ao ar livre, o espaço, é o único seringal urbano do Brasil. Com as intervenções, como a construção da casinha do seringueiro, do espaço de leitura, esse patrimônio material da nossa cidade, ao receber visitas de alunos e de turistas, futuramente, vai apresentar a nossa identidade, a identidade do acreano”, ressaltou Sérgio de Carvalho, diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil.

Aberson Carvalho, secretário de Meio Ambiente de Rio Branco – Semeia, falou sobre o trabalho de reflorestamento desenvolvido pela prefeitura. “O trabalho incluiu o plantio de espécies nativas da região, como mulateiro, castanheira e frutíferas. O manejo do solo e reflorestamento do Parque Capitão Ciríaco contou com o apoio da Embrapa Acre e da Ufac, nas recomendações técnicas pertinentes à parte florestal” disse.

Parque Chico Mendes

No Parque Ambiental Chico Mendes, localizado na AC 40, Vila Acre, a prefeitura, por meio da Seinfra e da Semeia, com recursos próprios e de convênio, realiza serviços remanescentes de revitalização estrutural.

“Entre as ações estamos realizando a pavimentação da trilha, readequação dos banheiros, reforma das passarelas e do zoológico, ampliação da praça de alimentação e reforma que promova acessibilidade também no parquinho, com aquisição de brinquedos novos”, explicou Jesuilson Saturino, empreiteiro da empresa responsável pela obra.