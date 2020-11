No debate promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC) e da Caixa de Assistência dos Advogados (CAA/AC) a prefeita Socorro Neri, candidata à reeleição iniciou sua participação com uma pergunta formulada pela própria instituição sobre a infraestrutura da capital acreana.

Socorro Neri falou do trabalho desenvolvido em apenas dois anos para chegar em todas as regionais de Rio Branco. Mesmo com o orçamento municipal limitado, a prefeita destacou que sua gestão recuperou e pavimentou ruas que há 30 anos esperavam por melhorias.

“Nós temos enfrentado esse desafio canalizando mais recursos próprios da Prefeitura para o pavimento de ruas, construção de calçadas, melhoramento de ramais, em alguns fazendo até a recuperação do asfalto. Mas é evidente que todo esse esforço não tem sido suficiente diante de um problema que é histórico. Nós temos buscado fazer esse serviço com mais qualidade e atendendo mais comunidades. Esse anos contratamos a Funtac [Fundação de Tecnologia do Acre] para fazer a análise do solo, do material utilizado visando que os serviços tenham maior durabilidade”.

Socorro Neri lamentou que seus adversários não tenham o real conhecimento do orçamento da capital, os gastos com despesas constitucionais obrigatórias e o percentual que sobra para investimentos. De acordo com a prefeita, a profunda reforma administrativa realizada por ela em 2018, com o corte de cargos comissionados e a diminuição de secretarias e órgãos municipais, permitiu que o saldo nas contas da Prefeitura passassem de 3% para 11%.

Socorro Neri disse ainda que se mantém a mesma pessoa, com as mesmas convicções e princípios desde que entrou na vida pública. “Eu tomarei sempre a decisão que melhor atender ao meu compromisso de servidora pública”, afirmou.

Em sua fala final, Socorro Neri agradeceu a OAB/AC, ao seu candidato à vice-prefeito, Eduardo Ribeiro, ao governador Gladson Cameli pelo apoio e aos moradores de Rio Branco que tão bem a tem recebido neste período eleitoral e tem demonstrado confiança para a continuidade das mudanças que estão em curso para melhorar a vida de todos.