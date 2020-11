Nos municípios de Brasileia e Epitaciolândia, oito candidatos a vereador que disputam as eleições de 2020 que declararam entre 350 mil e outros pouco mais de 1 milhão de bens no site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), receberam o Auxilio Emergencial do Governo Federal.

De acordo com a lista dos candidatos que receberam o auxílio, os beneficiados de Brasileia são: Josmar Gomes Coelho que declarou R$ 1.223.000,00 (um milhão duzentos e vinte três mil reais); João Leal Ferreira que declarou R$ 623.000,00 (seiscentos e vinte três mil reais) e Onivaldo de Castro Mota que declarou R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais).

Já em Epitaciolândia os beneficiados são: Antônio Cezar Alves Ferreira que declarou o valor de R$ 1.075.000,00 (um milhão e setenta e cinco mil reais); Marinalda de Lima Freitas que declarou R$ 806.913,00 (oitocentos e seis mil novecentos e treze mil reais); Gelcivan da Silva Pereira que declarou R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), Ivania dos Santos Andrade que declarou R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais) e Seliene Conceição Nascimento Lima que declarou R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

Clique aqui e veja a lista dos candidatos a vereador que receberam o Auxilio Emergencial em Brasileia e Epitaciolândia.

O que é

O Auxílio Emergencial é um benefício financeiro concedido pelo Governo Federal destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados, e tem por objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do Coronavírus – COVID 19.

A CAIXA atua como agente operador desse benefício e a origem dos recursos para pagamento é do Governo Federal, por intermédio do Ministério da Cidadania.

Quem tem direito ao Auxílio

Pode solicitar o benefício o cidadão maior de 18 anos, ou mãe com menos de 18, que atenda a todos os seguintes requisitos:

Esteja desempregado ou exerça atividade na condição de:

– Microempreendedores individuais (MEI);

– Contribuinte individual da Previdência Social;

– Trabalhador Informal.

Pertença à família cuja renda mensal por pessoa não ultrapasse meio salário mínimo (R$ 522,50), ou cuja renda familiar total seja de até 3 (três) salários mínimos (R$ 3.135,00).

Quem não tem direito ao Auxílio

Tenha emprego formal ativo;

Pertence à família com renda superior a três salários mínimos (R$ 3.135,00) ou cuja renda mensal por pessoa maior que meio salário mínimo (R$ 522,50);

Está recebendo Seguro Desemprego;

Está recebendo benefícios previdenciários, assistenciais ou benefício de transferência de renda federal, com exceção do Bolsa Família;

Recebeu rendimentos tributáveis acima do teto de R$ 28.559.70 em 2018, de acordo com declaração do Imposto de Renda.