A chapa majoritária do candidato a prefeito pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB) do Bujari, Jacaré e profª. Marileide, está sendo vítima de uma da maiores traições políticas que já aconteceram no município, onde um dos principais incentivadores da campanha do PSB está se aproveitando do problema de saúde enfrentado pelo candidato Jacaré, para tentar beneficiar outro grupo político.

De acordo com áudios (Ouça abaixo) que estão circulando nas redes sociais, o Dr. George Pires foi um dos que convenceram Jacaré a disputar as eleições deste ano e o convenceu a se candidatas com promessas de apoio e ajuda, mas agora na reta final da eleições, o candidato jacaré está enfrentando problemas de saúde e o Dr. George Pires resolveu usar como justificativa para tentar promover apoio ao candidato Padeiro (PDT) onde ele mesmo decidiu abandonar Jacaré para apoiar o candidato Padeiro em busca de benefício Próprio.

Em áudio, George afirma que Jacaré está muito doente e o pessoal está tentando tocar a campanha, mas segundo George, não adianta mais tocar a campanha, pois se ele chegar a ganhar as eleições ele não teria mais condições de governar doente. “Por isso que nós vamos apoiar o Padeiro, nós já estamos com o Padeiro, já conversamos com o padeiro, e vai ser muito melhor para o Bujari e nós estamos otimista de que o Padeiro vai dar uma surra muito bem dada no Romualdo”, acrescentou Pires no áudio.

Ouça o áudio l:

Mas em outro áudio, George afirma que Jacaré não vai continuar a campanha agora e muito menos tem condições de governar, e ainda tenta ofender o concorrente lhe chamando de palavras indevidas. É possível perceber o interesse próprio de George Pires quando ele afirma a seguinte frase: “Eu lhe peço, sei que você gosta de mim, que se o Romualdo ganhar, eu tenho que ir embora do Bujari e eu não quero ir embora do Bujari. Então vote e peça voto pro padeiro, pois temos que derrotar este índio safado que está fazendo mal para todos nós”, concluiu George.

Ouça o áudio ll:

A redação do site 3 de julho notícias tentou entrar em contato com Romualdo, mas não conseguimos falar com o prefeito que foi citado no áudio pelo George Pires e deixaremos o espaço aberto caso os envolvidos queiram se manifestar sobre o caso.