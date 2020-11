Levar energia elétrica a todos os municípios do Acre, principalmente para os isolados, é uma das prioridades do mandato do deputado federal Jesus Sérgio (PDT).

E em outubro de 2019, após uma reunião em Brasília com o vice-presidente da Energisa, Alexandre Nogueira, Jesus Sérgio anunciou para o Acre a construção de uma usina de energia solar na Vila Restauração, comunidade isolada e localizada no município de Marechal Thaumaturgo.

A Energisa em parceria com a empresa Alsol Energias Renováveis já elaborou o projeto que construirá e instalará a usina solar na Vila Restauração. Com o novo modelo de energia fotovoltaica, a usina produzirá energia limpa e ainda armazenará, para quando não houver luz do sol, não interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica. A previsão para entrega da obra é 2021.

Atualmente, os moradores da Vila Restauração não têm acesso a energia elétrica 24h, mas apenas por quatro horas por dia, por meio de um gerador a diesel e que atualmente é custeado pela Prefeitura de Marechal Thaumaturgo.

“Essa luta por energia de qualidade para o Acre é antiga, pois estou sempre reunido com a Energisa buscando solução para as regiões do Acre que ainda precisam de um serviço de energia digno. Além da instalação da usina de energia solar na Vila Restauração, também estou buscando a expansão do programa Luz para Todos, e isso já está em andamento, os técnicos da Energisa já estão em fase de elaboração do projeto”, garantiu o deputado Jesus Sérgio.